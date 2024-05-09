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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днем Победы-2024

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днем Победы-2024

- Уважаемые жители Новосибирской области, поздравляю вас с важнейшим праздником нашей страны. С Днём Великой Победы! 79 лет назад наши отцы и деды триумфально завершили самую жестокую войну в истории человечества, подарили людям мир и надежду на лучшее будущее.

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