Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днем Победы-2024

- Уважаемые жители Новосибирской области, поздравляю вас с важнейшим праздником нашей страны. С Днём Великой Победы! 79 лет назад наши отцы и деды триумфально завершили самую жестокую войну в истории человечества, подарили людям мир и надежду на лучшее будущее.