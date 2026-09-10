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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси продлил результативную серию до 6 матчей, сделав передачу в матче с «Чикаго». У форварда «Интер Майами» 18+11 в 21 игре сезона МЛС

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата МЛС против « Чикаго Файр » (1:1).

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