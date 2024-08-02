Женюсь только тогда, когда вокруг будут чистые девушки с приданым

Аурелия Запсенко

Поправка: приданое не было в собственности у женщины, оно полностью переходило во владение мужу. Женщина только могла с апломбом заявить: "я к тебе не с пустыми руками пришла".Больше того, кто видел фильм про Коко Шанель, вспомнит, наверное, как она, зарабатывая деньги самостоятельно, не могла ими распоряжаться,ей нужен был подставной мужчина, которому бы она доверяла, и который мог иметь дело с банком в её пользу.