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Всё о женщинах

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    Поправка: приданое не было в собственности у женщины, оно полностью переходило во владение мужу. Женщина только могла...Женюсь только тог...

Женюсь только тогда, когда вокруг будут чистые девушки с приданым

Женюсь только тогда, когда вокруг будут чистые девушки с приданым

Сначала я хотела назвать статью иначе. «Три права, которые мужчины утратили по отношению к женам. Зато приобрели кое-что получше».

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Комментарии
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Аурелия Запсенко
Поправка: приданое не было в собственности у женщины, оно полностью переходило во владение мужу. Женщина только могла с апломбом заявить: &quot;я к тебе не с пустыми руками пришла&quot;.Больше того, кто видел фильм про Коко Шанель, вспомнит, наверное, как она, зарабатывая деньги самостоятельно, не могла ими распоряжаться,ей нужен был подставной мужчина, которому бы она доверяла, и который мог иметь дело с банком в её пользу.
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