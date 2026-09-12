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Владимирские новости

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Владимирская область объявила беспилотную опасность ночью 13 сентября

Владимирская область объявила беспилотную опасность ночью 13 сентября

Ночью 13 сентября во Владимирской области жителям рекомендовано оставаться дома и избегать окон из-за объявленной беспилотной опасности.

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