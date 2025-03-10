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Царьград

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Операция "Труба": русские войска проникли в тыл Украины через газопровод

Операция "Труба": русские войска проникли в тыл Украины через газопровод

Бойцы подразделения «Ахмат» из русских войск проникли в тыл украинской группировки в районе курской Суджи.

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