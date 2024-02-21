Том Ли прогнозируют трехкратное увеличение цены биткоина

Криптовалютный авторитет Том Ли прогнозирует трехкратный рост цены биткоина к концу года. Делясь своими мыслями на CNBC, Ли опирается на данные и рыночные тенденции, чтобы поддержать свой оптимистичный взгляд на цифровую валюту.
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