Том Ли прогнозируют трехкратное увеличение цены биткоина

Криптовалютный авторитет Том Ли прогнозирует трехкратный рост цены биткоина к концу года. Делясь своими мыслями на CNBC, Ли опирается на данные и рыночные тенденции, чтобы поддержать свой оптимистичный взгляд на цифровую валюту.