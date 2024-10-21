Майя Санду и Александр Стояногло встретятся во втором туре президентских выборов

Кандидат от Партии действия и солидарности Майя Санду и кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло будут бороться во втором туре президентских выборов за пост главы государства.
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