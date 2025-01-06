Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Социального фонда России убедительно просят граждан регулярно проверять свои индивидуальные лицевые счета на занесение правильных данных для начисления пенсии.
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