Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Котенок знаменитой тигрицы попал в фотоловушку в Приморье

Котенок знаменитой тигрицы попал в фотоловушку в Приморье

Котенок знаменитой амурской тигрицы, чье фото стало лучшим в фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, наконец, показал себя подросшим, попав в одну из фотоловушек Национального парка «Земля леопарда» на юге Приморья.

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