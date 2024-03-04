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Скандал в ФРГ возродил конфликт между Берлином и союзниками о поставках Киеву

Произошедший в Германии скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможной атаке ракетами Taurus на Крымский мост возродил конфликт между ФРГ и союзниками по вопросу поставок вооружений Киеву, сообщили в агентстве Bloomberg.

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