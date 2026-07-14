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RT Russia

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Киберэксперт рассказал, какие спецслужбы получают данные пользователей Telegram

Киберэксперт рассказал, какие спецслужбы получают данные пользователей Telegram

Эксперт по кибербезопасности, специалист в области OSINT и конкурентной разведки Андрей Масалович заявил RT, что Павел Дуров сотрудничает с иностранными разведками и предоставляет им информацию о пользователях Telegram.

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