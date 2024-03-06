Кремль анонсировал встречу Путина с главой МАГАТЭ Гросси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 марта, в ходе брифинга с журналистами анонсировал встречу Владимира Путина с главами Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и «Росатома» Алексеем Лихачевым.
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