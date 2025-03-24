Ральф Шумахер: «Ферстаппен теряет терпение. Не удивлюсь, если переговоры об уходе из «Ред Булл» уже идут»

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что после Гран-при Китая стал свидетелем оживленной дискуссии с участием советника «Ред Булл» Гельмута Марко, руководителя Кристиана Хорнера и технического директора Пьера Ваше.
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