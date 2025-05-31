Bild: текущая неделя была «черной» для Зеленского

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Нынешняя неделя была «черной» для Владимира Зеленского: в Берлине ему ответили отказом на поставки дальнобойных ракет Taurus, а на Украине российская армия продвигается все быстрее на запад.
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