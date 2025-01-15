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Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

  Названо число танкеров с российской нефтью, вставших на якорь из-за санкций США Reuters: из-за санкций США 65 танкеров с российской нефтью встали на якорь Десятки танкеров с российской нефтью по всему миру были вынуждены встать на якорь из-за ограничительных мер, о которых объявил американский Минфин 10 января, пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG.

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Комментарии
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S
Serg
Тут и смотреть нечего, в очередной раз повысят цены на бензин внутри России и постараются из наших карманов возместить потери. Обычная для России практика.Это только в Казахстане наш бензин на заправках в пересчете на рубли стоит 25 рублей за литр, а своих потрошить никто не запретит.
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2 час.
Валерий Д А
Казахстан сам экспортируют нефть,у него ее в избытке,добычу ОПЕК соглашениями сдерживает,так что не свисти в чистом поле про цену бензина из России.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Проблема  в  том  ,  что  пиндосы  против  *нам*  вводят  санкции  ,  а   мы  против  них  никаких  санкций  не  можем  ввести...Отчего  у  нас  такая  уязвимость ? Им  ,  чтобы  иметь  деньги  , -  деньги  можно  просто  напечатать...А  нам  ,  чтобы  иметь  валюту  -  надо  продать  нефть  и  газ...Что  трудно  из-за  санкций...Это  игра  в  одни  ворота  ?
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1 мин.

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