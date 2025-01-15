Как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России

S Serg Тут и смотреть нечего, в очередной раз повысят цены на бензин внутри России и постараются из наших карманов возместить потери. Обычная для России практика.Это только в Казахстане наш бензин на заправках в пересчете на рубли стоит 25 рублей за литр, а своих потрошить никто не запретит.

Валерий Д А Казахстан сам экспортируют нефть,у него ее в избытке,добычу ОПЕК соглашениями сдерживает,так что не свисти в чистом поле про цену бензина из России.