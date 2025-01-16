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Райс о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсеналу» не повезло – могли забить и 10 голов»

«Канониры» победили в лондонском дерби (2:1) в рамках 21-го тура АПЛ. «Было видно, что сегодня был самый значимый матч.

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