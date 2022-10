Увеличить на порядок диэлектрическую проницаемость титаната кальция-меди смогли с помощью специальной обработки исследователи из УрФУ, результаты работы опубликованы в октябрьском номере Journal of Physics and Chemistry of Solids, доступном со 2 июля в режиме онлайн.