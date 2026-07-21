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Гибридный самолет впервые поднялся выше девяти километров, установив новый рекорд авиации

Гибридный самолет впервые поднялся выше девяти километров, установив новый рекорд авиации

Модифицированный турбовинтовой самолет Saab 340B / © GE Aerospace Испытания состоялись в преддверии международного авиасалона Farnborough International Airshow и проводились в сотрудничестве с NASA, BETA Technologies и Boeing.

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