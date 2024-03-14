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Кухня и дом

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Как избавиться от запаха затхлости и сырости на одежде: этот способ точно поможет

Как избавиться от запаха затхлости и сырости на одежде: этот способ точно поможет

﻿﻿Содержание Как убрать запах плесени с одежды в домашних условиях: советы Что нужно? Что мне делать и как мне это делать? Одежда часто приобретает несвежий запах после стирки (в стиральной машине или вручную) и неправильного хранения в шкафу.

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