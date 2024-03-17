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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браим Диас: «Винисиус – неземной. То, что он делает, невероятно»

«Винисиус – неземной. Он делает уникальные вещи. То, что он делает, невероятно.  Когда он есть в составе вашей команды, это почти дает вам преимущество в один гол», – сказал полузащитник «Реала» в интервью клубному ТВ.

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