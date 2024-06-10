Театр: Родила Золотухину, которому было уже за 60, но законной женой не стала: За что коллеги не любили Ирину Линдт и как живет её взрослый сын

Актриса на протяжении многих лет выходила на сцену Театра на Таганке, где играла ведущие роли. Она снималась в кино и блистала в мюзиклах, но запомнилась Ирина Линдт в первую очередь как возлюбленная Валерия Золотухина, которая родила ему сына в то время, когда он состоял в браке с Тамарой Гусевой.