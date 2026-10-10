Матч Ла Лиги «Райо» – «Атлетик» приостановлен из-за брошенных на поле предметов. Фанаты мадридцев с трибун требовали отставки президента клуба

Встреча 8-го тура чемпионата Испании между « Райо Вальекано » и «Атлетиком» (0:0, первый тайм) была приостановлена на 25-й минуте после того, как болельщики забросали поле посторонними предметами, среди них были бумажные самолетики.
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