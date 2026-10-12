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Царьград

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Федорищев: Самара должна преобразиться за 10 лет к юбилею-450

Федорищев: Самара должна преобразиться за 10 лет к юбилею-450

Губернатор Вячеслав Федорищев провел 7 октября расширенное заседание оргкомитета «Самара 450», на котором поручил сформировать ключевые документы комплексного плана мероприятий до 1 февраля 2027 года.

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