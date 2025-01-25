ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Рожаем каждый год, живем на помойке, мы очень счастливы: принципы выживания многоженца

Рожаем каждый год, живем на помойке, мы очень счастливы: принципы выживания многоженца

Мое видео на ютубе про Сухова вызвало у некоторых зрителей волну возмущения: откуда вы, автор, взяли такие космические суммы социальной помощи и пособий, которые получает семья многоженца? Давайте более детально разберемся в доходах самого известного многоженца страны.

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