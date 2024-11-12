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О русских фронтира

О русских фронтира

Искусство гениальности не в умении приобретать, а в умении отказываться.Па о моем юношеском максимализме Русские в России — русские, и русские, оказавшиеся за пределами России, пока еще принадлежат к одному этносу, но уже разбегаются по разным национальностям.

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АндрейБорков
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