Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx высказал мнение, что Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу.
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