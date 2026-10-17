Медиахолдинг «Ямал-Медиа» присоединился к команде личных шефов округа. Многодетной семье из поселка Донское в Волновахе уже передали вещи для предстоящих холодов, сообщили в канале «Ямал рядом» в мессенджере «Макс».
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