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Я решила похудеть… навсегда!

Я не имею никакого медицинского образования, но как одна из тех редких счастливиц, сумевших не только похудеть, но и сохранить своё новое красивое тело, не чувствуя себя при этом ни обделённой, ни больной, хочу поделится со всеми женщинами, как подарить себе идеальную фигуру и, возможно, новую жизнь… История моей борьбы за красоту, думаю, многим знакома до слёз: недовольство парой-другой округлостей в юном возрасте, которое через пару лет регулярных и самых разнообразных » проверенных » диет привело уже не к одному, а к десятку совсем не нужных килограммов.

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