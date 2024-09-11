Фигурантов дела о покушении на Симоньян установили с помощью записей голосов

Эксперты провели исследование записей голосов для того, чтобы установить причастность обвиняемых в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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