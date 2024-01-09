Глава Дмитрова заявил о возобновлении подачи отопления в школу и 22 дома

Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный в своем Telegram-канале сообщил, что в школу, детский сад и 22 многоквартирных дома возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения после аварии.
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