В Хабаровском крае раскрыли сговор в целях незаконной передачи 20 автобусов

Решение Хабаровского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) относительно сговора с целью незаконной передачи автобусов в Комсомольске-на-Амуре подтверждено Арбитражным судом Хабаровского края.
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