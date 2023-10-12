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В Хабаровском крае раскрыли сговор в целях незаконной передачи 20 автобусов

В Хабаровском крае раскрыли сговор в целях незаконной передачи 20 автобусов

Решение Хабаровского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) относительно сговора с целью незаконной передачи автобусов в Комсомольске-на-Амуре подтверждено Арбитражным судом Хабаровского края.

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