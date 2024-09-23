В Рязанской области 22 сентября потушили два пожара

Оба пожара произошли в районах области: одно возгорание - в Ермишинском, второе - в Рязанском. Продолжают сотрудники экстренных служб и получать вызовы о горящем мусоре и траве - таких выездов в воскресенье было десять.
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