Матвиенко поздравила петербуржцев с юбилеем освобождения от блокады

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нынешнее поколение в долгу у героев, которые силой своего духа остановили врага, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 24 января.