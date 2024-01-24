Матвиенко поздравила петербуржцев с юбилеем освобождения от блокады

27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нынешнее поколение в долгу у героев, которые силой своего духа остановили врага, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 24 января.
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