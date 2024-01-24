Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    В Израиле министр...
  • Вик Норд
    Самое главное,и абсолютно справедливое,когда ко ВСЕМ этим мразям придёт возмездие,не проявлять благодушие,и гуманизм....Франция отказалас...
  • Сергей Трофимов
    пускай сначала сознаются в диверсии на газопроводеВ Белом доме заяв...

Матвиенко поздравила петербуржцев с юбилеем освобождения от блокады

Матвиенко поздравила петербуржцев с юбилеем освобождения от блокады

27 января исполняется 80 лет со дня полного  освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нынешнее поколение в долгу у героев, которые  силой своего духа остановили врага, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 24 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх