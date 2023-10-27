Польская певица Кристина Дурис скончалась от остановки сердца в возрасте 38 лет

О смерти джазовой певицы стало известно от её мужа – музыканта Адама Загродского. Фото: из открытых источников Он написал в соцсетях, что Кристина Дурис умерла от остановки сердца, которая привела к гипоксии мозга.
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