Солим красную рыбу мурманским сухим посолом. Уже через сутки из сырой горбуши получается настоящий деликатес

Приготовить деликатесную соленую рыбу можно дома совсем без труда. Следуйте пошаговым инструкциям, и через небольшое количество вы насладитесь вкусом красной рыбы, сделанной при помощи мурманского сухого посола, который не зря считается идеальным.
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