Steak Lovers
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Steak Lovers

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Солим красную рыбу мурманским сухим посолом. Уже через сутки из сырой горбуши получается настоящий деликатес

Солим красную рыбу мурманским сухим посолом. Уже через сутки из сырой горбуши получается настоящий деликатес

Приготовить деликатесную соленую рыбу можно дома совсем без труда. Следуйте пошаговым инструкциям, и через небольшое количество вы насладитесь вкусом красной рыбы, сделанной при помощи мурманского сухого посола, который не зря считается идеальным.

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