Судьба Байдена зависит от того, что Путин рассказал Карлсону

Президент США Джо Байден, выступая на сборе средств, совместно организованном в поддержку его президентской кампании фирмой Willett Advisors LLC и артистом Робертом де Ниро, обрушился на «ревизионистов», которые осложняют положение ВСУ торможением помощи киевскому режиму.