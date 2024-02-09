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Судьба Байдена зависит от того, что Путин рассказал Карлсону

Судьба Байдена зависит от того, что Путин рассказал Карлсону

Президент США Джо Байден, выступая на сборе средств, совместно организованном в поддержку его президентской кампании фирмой Willett Advisors LLC и артистом Робертом де Ниро, обрушился на «ревизионистов», которые осложняют положение ВСУ торможением помощи киевскому режиму.

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