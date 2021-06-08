Гаражный спор помог решить участковый из Уссурийска

Гаражный спор помог решить участковый из Уссурийска

В полицию Уссурийска обратился 45-летний местный житель с благодарственным письмом в адрес участкового уполномоченного Данила Кошмана.

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