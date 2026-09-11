Беломестнов: бойцам нужны 3 года для возвращения к мирной жизни

Николай Беломестнов, возглавляющий региональное отделение фонда «Защитники Отечества», в ходе выступления на форуме «СВОих» 11 сентября заявил, что участникам реальных боевых действий необходим минимум трёхлетний срок для полноценного возвращения к гражданской жизни.
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