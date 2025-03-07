Три партии препарата Rafassal Caplets 500 мг отозвали с рынка

Фармацевтическая компания Rafa, производитель и дистрибьютор препарата Rafassal Caplets 500 мг, сообщает, что в согласовании с Министерством здравоохранения Израиля принято решение об отзыве с рынка трех партий данного лекарственного средства .
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