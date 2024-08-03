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Вышел сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 с Юрием Стояновым в роли Брежнева

Вышел сериал «Игры» об Олимпиаде-1980 с Юрием Стояновым в роли Брежнева

На «Кинопоиске» появились первые два эпизода «Игр». Всего будет 8 эпизодов. «Бойкот, интриги — и талисман, растопивший миллионы сердец.

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