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Президент Сальвадора Букеле может посетить Россию в 2025 году

Президент Сальвадора Букеле может посетить Россию в 2025 году

Возможность визита президента Сальвадора Найиба Букеле в Россию сейчас прорабатывается. Об этом сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.

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