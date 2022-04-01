Вечерняя Москва

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Финал общегородского бильярдного турнира завершился в центрах московского долголетия

Финал общегородского бильярдного турнира завершился в центрах московского долголетия

Финал турнира по бильярду проходил в течение двух дней в Центре московского долголетия «Сокольники». Соревнование настолько понравилось активистам, что они приняли решение проводить подобные мероприятия ежегодно, сделать это отличной зож-традицией.

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