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Мужчину арестовали за изнасилование женщины в подвале дома на Большой Полянке

Мужчину арестовали за изнасилование женщины в подвале дома на Большой Полянке

Арестован 42-летний мужчина за изнасилование женщины, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

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