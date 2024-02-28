После начала конфликта многие ринулись за границу и некоторые публичные персоны не стали исключением.
Предатель отработал по полной: Стало ясно, кто слил секреты русского флота врагу
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Алее, ГАРАЖ! Где обещанная и возрожденная СМЕРШ? Без нее сегодня - ну никак!.. Вон ведь сколько предателей и продажных иуд, во всех ветвях власти. Но самое страшное, в Министерстве обороны, как это ни печально, он тоже есть... На одном подпорченном авторитете Шойгу мы не победим. Как бы товарищ Сталин ни ценил рубаку усатого Буденного, задвинул его... куда подальше. Чтобы не мешался под ногами у молодых жуковых, коневых, рокоссовских. Которые и принесли Победу в той ужасной войне.
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2 час.
Олег Орлов
А какая демократия... Преступники в любой стране не имеют не идеологии не национальности... Это не буржуазия, не пролетариат, и даже не прослойка- интеллигенция, а обычные прощелыги.. Что у нас, что у них... Или по марксистской теории( в Великобритании Маркс признается экономистом), деклассирующие элементы.... Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул- синонимы по словарю Даля...
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2 час.
Юрий Юрчук
Куда смотрит ФСБ? И почему эта сволочь до сих пор коптит воздух?
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1 час.
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