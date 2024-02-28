Предатель отработал по полной: Стало ясно, кто слил секреты русского флота врагу

Уя

Уфимцев я

Алее, ГАРАЖ! Где обещанная и возрожденная СМЕРШ? Без нее сегодня - ну никак!.. Вон ведь сколько предателей и продажных иуд, во всех ветвях власти. Но самое страшное, в Министерстве обороны, как это ни печально, он тоже есть... На одном подпорченном авторитете Шойгу мы не победим. Как бы товарищ Сталин ни ценил рубаку усатого Буденного, задвинул его... куда подальше. Чтобы не мешался под ногами у молодых жуковых, коневых, рокоссовских. Которые и принесли Победу в той ужасной войне.