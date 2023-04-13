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Солдаты ВСУ при отступлении подорвали в Артемовске несколько многоэтажных домов

Солдаты ВСУ при отступлении подорвали в Артемовске несколько многоэтажных домов

ВСУ при отступлении из центра Артемовска в западные кварталы подорвали несколько многоэтажек и капитальных строений, чтобы замедлить продвижение "Группы Вагнера", сообщил один из командиров штурмовиков.

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