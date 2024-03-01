Япония ввела новые санкции из-за конфликта на Украине

Токио принял новые ограничительные меры из-за украинского конфликта. Об этом информирует ТАСС. «Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с РФ, из-за ситуации на Украине», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.