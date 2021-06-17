В чем причина всех российских бед (по мнению депутата Бондаренко, дело в построенной системе власти, а не в фамилии президента)

Медвежий уголПолитикаВ чем причина всех российских бед (по мнению депутата Бондаренко, дело в построенной системе власти, а не в фамилии президента) Новость Дня Николай Бондаренко, депутат от КПРФ, убежден: менять нужно систему, но не фамилию президента.Вернуться к статье13314НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ФедотовГде-то вычитал такое мнение: Кем-то на Западе финансируется верхушка нашей власти и лоббируется принятие законов, делающих жизнь большинства населения России невыносимой. И по-моему мысль эта имеет право на существование.СтаниславОбоснуйте вашу логику.Сергей ФедотовГде вы увидели логические умозаключения?СтаниславВ том то и дело, что не вижу логики. То, что вы где то там прочитали, просто бред. Никакая там мысль не имеет право на существование.Алексей СафроновПездня про то, как очередной пустозвон-бондаренко жаждет популярности!Владимир EвтушенкоМнение падали антисоветской интересно только таклой же пиндосской1 падали, как ты.Владимир СоловьевВ России не президентская власть, в России криминально-олигархическая, в такой системе любой президент будет выполнять волю олигархов и бандитов. Кто этого не понимает, тот глупец. Менять надо полностью всю систему.Сергей ФедотовИменно так. И те, кто здесь в падучей бьётся "Мы за Путина" не понимают, что если они за Путина, то они же и за Чубайса, Сечина, Роттенберга, Абрамовича, Кудрина и прочих. Если же они против этих милых, охамевших от безнаказанности рож, но всё равно за Путина, то они клинические, инфантильные идиоты.АНГЕЛ АНГЕЛИмеем что имеем. Да политико чиновничья олигархическая воровская власть. Так не голосуйте за ЕР, КПРФ и т.д. и кандидатов кто по одномандатным пропускам от них... Заставить власть проводить референдумы по всем важным вопросам... По образованию, медицине, пенсиям, в том числе и по зарплатам чиновников и политиков, МРОТ, минимальной пенсии и что бы это было не по регионам а распространялось на все регионы России и льготы не Москвичам, а на всей территории России одинаковые... Заморозить стоимость услуг ЖКХ и естественных монополий... Лишить всех политиков и чиновников всех привилегий и льгот... Либо всем Россиянам либо ни кому... Едина система расчета пенсий для всех которая зависит от стажа и условий работы.... И ни каких льгот с привилегиями...БорисИ вы можете привести в пример какую-либо страну в мире, где существует и процветает именно такая структура отношений власти и народа? Хотелось бы посмотреть!виталий ирхинШвейцария ДЕБИЛЛЛАМАлиса МайскаяОшибаетесь на счет Швейцарии.Roman TannenbergНарод инертен, - вот приедет барин, барин нас рассудит... Так легче и есть конкретный человек, которого можно обвинить, если что -то опять не так, как хотели (а конкретно и сами не знают, чего хотят).Агрофена ИвановаНарод, с подачи власти, мало-помалу утратил интерес к политике: - наоборот-- все стали великими политикам и-- только вот как изменить систему- НИКТО НЕ ЗНАЕТ.... "ЛЕНИН ПРИДЕ - ПОРЯДОК НАВИДЕ")))))Ночной кошмарПри любом президенте никто налоги не отменят, и заставят исполнять законы государства. Иначе государство развалится.ННатальяНу у нас для олигархата те налоги, которые они платят, можно назвать "отменой налогов" по сравнению с другими странами. И ссылка идет как раз на то, ЧТО НЕ СМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО с них собрать налоги, если введет прогрессивную шкалу. Это с нищего последнюю рубашку легко содрать. Так что Вы скажите насчет "живучести" ТАКОГО государства?Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Ночной кошмарТак и в самом деле, в странах, где введена прогрессивная шкала налогов, бизнес массово уклоняется от налогов. Сотни юридических фирм работают над тем, как уклониться от налогов. И в РФ была прогрессивная шкала одно время. Отменили её именно из-за несобираемости налогов. И это факт. Тем не менее, в России потихоньку поднимают налоги на большие доходы. Что касается живучести, то Россия выживет однозначно. На счёт вас, не уверен...)))Евгений НатесовВспомни времена когда олигархи управляли государством. Сейчас их отодвинули от управления. Не всё сразу.ННатальяЗадавался вопрос не о живучести России , а о живучести ТАКОГО ГОСУДАРСТВА в России. Это далеко не одно и тоже. А уж тем более в сравнении с человеческой жизнью - вообще абсурдное сравнение, умник кошмарящий.ННатальяСкажите, куда отодвинули? Разве что они взяли в руки ваги и ушли на помост?Евгений НатесовКуда не знаю.Николай ЗайчиковНашли чего у тупорылого спроситьНочной кошмарНу, если вы разделяете наше государство и нашу Россию, то у вас или шизофрения, или вы просто "блондинка"...)))Ночной кошмарСкажу больше - некоторые ушли на погост, как Березовский, а некоторые по заграницам болтаются, предварительно отсидев в тюрьме, как Ходорковский. Или вы не знакомы с такими персонажами?ННатальяЭто малая толика из отодвинутых кланов.Ночной кошмарА я и не собирался здесь полный список городить. Места не хватит. Я только наиболее известные примеры привёл.ДЗДмитрий ЗайцевК какому объединению призывает депутат? Стачкомы, совет рабочих и крестьян, другие формирования? Ему мало, что часть народа объединилась и отдала свои голоса за этого пустозвона, чтобы он отстаивал их интересы.Евгений НатесовВладимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Андрей Валеевэто не депутат а идиотАлександр СвиридовЕсли он идиот, то ты ДЭПУТТТАТТТ....Андрей Валеевнапрасно вы юморите. я такую чушь как он не заявляю.Николай ЗайчиковПрав Бондаренко система пошла в разнос и ее необходимо менятьАндрей Валеевне путайте вашу голову с системойНиколай ЗайчиковТот же совет и вам , проверяйте вашу голову и не путайте ее с системойССтранникНиколай...ну о чем вы говорите, в кпрф до сих пор, критикуя других, главенствует дедушка зю, то о каком обновлении глаголет это особь бондаренко (фактически хайпующий на своих высерах и все...), которую, по природе, поддерживаете вы?Николай ЗайчиковЯ не выгораживаю Зюганова , такой же приспособленец как Миронов и Жирик , однако по сравнению с ЕР коммунисты даже с Зюгановым просто ангелы . Кстати , я не говорю , что вы поддерживаете воров и жуликов из ЕРАндрей Валеевобратитесь к психиатру. с теми же советами .вашими. идиот.Николай ЗайчиковТак вам уже давно к нему обратится , а вы все медлите . Смотрите болезнь запускать нельзя тем более психическую. Кстати , а вы что хам или дурак и почему грубите незнакомым людямАндрей Валеевне нужно мне расписывать ваш диагноз.расскажите всё психиатру.Sergiy CheНу вы зануду - кроликова разозлоли - теперь будет бегать за вами, липучий как банный лист до ж... и глупыми бабскими склоками пытаться доставать...)))Николай ЗайчиковПонятно , вы мало того что хам так еще и придурок полный . Пшел урод на @уй и больше мне не пиши , отвечать уроду не буду .ИИринаЭто смотря какой Президент . Вот врагов коммунистов во власти в захваченных ими республиках СССР ,перебывало больше ,чем было руководителей Российской Империи и СССР вместе взятых . А враги коммунистов ,ставшие Президентами ,оказывались такими же ,как и те ,кто были до них ,и всегда сохранили Систему деградации ,обнищания страны ,обнищания народа ,и обогащения врагов коммунистов за счет своей страны и народа .Юрий DedТебе дуре не понять что сегодня самые большие и злобные враги коммунистов они сами для себя воспитывающие вот таких как ты с лозунгами в голове но без мозгов .Ночной кошмарСамое смешное, что эти враги коммунистов, захватившие власть в союзных республиках, это всё выходцы из КПСС, в основном первые секретари этих республик.ИИринаХа ,вот ,злобная и трусливая сущность врагов коммунистов ,когда пишешь о ВАС ,вы , как стая злобных шавок ,бросаетесь бесноваться против коммунистов и их сторонников . И беснуясь против коммунистов ,вы 30 лет навязываете России и российскому народу во власть "прозревших " в Перестройку членов КПСС ,бахвалитесь ,как всем вам при них "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах ".Андрей Валеевпри чем тут злобность вам объективные вещи пишут.скорее вы каком то каматозе.ИИринаНе смешите , какая объективность может быть у вашей патологически лживой антисоветской клики ?Андрей Валееввам нужен специалист по психиатрии .вы душевнобольны.Виктор ПрощенкоА где вы видели власть которую уважал весь народ этой страны.?АМАлиса МайскаяНе "этой", а любой страны.Андрей Валеева где вы видели власть которую весь народ уважает ?в какой стране?и когда?Pciha IvanovaДело исправит только новая Социалистическая революция! Но народ для нее еще не созрел. Да и новый Ленин пока не родился.Евгений НатесовСамоубейся...Андрей Валеевсделайте революцию у себя дома.и наслаждайтесь потом расскажите как вам живется.Алла ДубининаАктивное участие власти в пандемической истерии напрягло народ . А когда за отрицание ее масштаба, стали обогощаться через штрафы и другие способы, перестал ждать чего то позитивного. Отношение к тому что, все хорошие планы могут разрушить безнаказанно ставленники финансов тоже не способствует росту доверия.Андрей Валеевну вы то умнее всех конечно.умнее власти.знаете что делать.Алла ДубининаАктивное участие власти в пандемической истерии напрягло народ . А когда за отрицание ее масштаба, стали обогощаться через штрафы и другие способы, перестал ждать чего то позитивного. Отношение к тому что, все хорошие планы могут разрушить безнаказанно ставленники финансов тоже не способствует росту доверия.Гензик КолинДубина народной войны поднимается... Бойтесь, лбюди!АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНЧиновники объединены в партию "Единая Россия", а народ не имеет партии, которая смогла бы объединить большинство. Пока не будет такой партии, институт государства будет гнить изнутри и разрушаться продажными чиновниками, защищенными, так называемыми, правоохранительными органами, которые защищают только право чиновников на совершаемые ими преступления против своего народа. Такие, как Бондаренко, должны создать новую центристскую, действительно народную партию, и повести за собой массы. Удачи им!ИИринаДа Путин не позволит ,он доказал ,что он боится лидеров как для "левых ", так и для врагов коммунистов . А в любом деле нужны лидеры и организаторы .Евгений НатесовЧто у коммунистов нет лидеров виноват Путин. Всё как всегда.Андрей Валеевчушь какую то городите.вам психиатр нуженИИринаЕстественно ,Путин ненавидит любую альтернативу себе для народа. Вот ,когда еще перед последними "выборами Путина ", он увидел быстро растущую популярность кандидата от коммунистов Грудинина ,он сразу же натравил не него своих платных холуев на ТВ, в СМИ ,вас ,кремлеботов ,в Сети . И Грудинина путинские холуи с тех пор 3 года травят и грабят .Евгений НатесовТак боритесь за своих пиндоскихшлюшек. Что то я тебя не видел на баррикадах.Гензик КолинГрудинин - это капиталист и эксплуататор трудового народа на отобранной у них земле! ОН так и заявил в своём предвыборном выступлении: "У нас Павел Первый был, а я буду Павлом Вторым!"Michael ShapБондаренко - в президенты США вместо Байдена.Vlad Novikov"людям необходимо объединиться и выдвигать свои реальные и конкретные требования....это всё уже слышали и даже увидели на примерах соседних гос. Этого хочет депутат Бондаренко?Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковНу вот и урод больной на всю голову нарисовался . жека натесов больной на всю голову идиот дегенерат . мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликам .Юрий МожейкоСтанет президентом, тогда и проверим...Sergiy CheВсё что нужно знать про буржуина из КПРФ (коммерческая партия РФ)) Бондаренку - https://www.4vsar.ru/articles/skandaly/134100.htmlТамара ФроловаКто бы говорил, только не Бондаренко в частности и не КПРФ вообще.Гензик КолинБондаренко - это осколок бандеровщины. Большевикам из Думы не надо давать выступать. Они уже всё сказали, развалив Великую некогда Россию. Конституционно мы перешли к рыночной экономике и признанию различных форм собственности. Это экономический базис!!! У нас созданы и функционируют на демократической основе все структуры современной власти. Теперь надо работать только над совершенствованием общественных и рыночных отношений! А Бондаренку вместе с Зюгановым и другими кеперээфниками надо давно гнать из Думы поганой метлой! А за прошлые кровавые грехи перед народом их надо предать осуждению! Так считает наш преподаватель обществоведения!Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковжека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец , торгующий Россией ворам и жуликам .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковбыло жека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мерзавец и мразь продающий Россию ворам и жуликамЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковПолудурок , отдохни , у тебя урода в Омске уже ночь . А ты мразь и дегенерат все никак не успокоишься .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Андрей Валеевтут есть реально психопридуропат больной на голову Зайчиков. просто дебил какой то.Евгений НатесовУ него крыша едет по чёрному. Меня он, к примеру, отслеживает в какое я время пишу комментарии. Шиза Зайчикова накрыла полностью.Николай ЗайчиковПолудурок натесов , а какого хрена тебя урод отслеживать если рядом с твоей фамилией в комментарии стоит дата и московское время . Плюс 3 часа для Омска . Мало того что ты идиот на всю голову так ты еще дегенерат , мразь и мерзость пустоголовая .Николай ЗайчиковКстати , вот и встретились два дебила и дегенерата андрюша валеев и жека натесов . Вы два ублюдка друг друга стоите .Николай ЗайчиковТы баба базарная по тебя уже все психушки плачут , а ты тут ошиваешьсяЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай Зайчиковнатесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь , мерзавец и друг такого же идиота андрюхи валеева . Вот и встретились 2 идиота .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковИдиот и мерзавец жека натесов , ты бы хоть новенькое что-нибудь придумал или у тебя дебила ума не хватает .Андрей Валеевэтот зайчиков кроликов реально какой то.больной на всю чеплашку дебиложопоголовоногий психопридуропат.Евгений НатесовКакая-то фобия явно присутствуетЕвгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковНу я и говорю , жека натесов дебил дегенерат , мразь и мерзавец . Ни одной своей мысли , переписал на бумажку , чтобы не забыть и строчит одно и тоже . Ты бы дебилужка у куратора другой бы текст попросил бы , а то как попка дурак наладил одно и тоже .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковИдиот и дегенерат жека натесов , ты если ума не хватает своего то хотя бы слова за как -нибудь в другом порядке что ли размести . Быдло тупорылое и попка дурак .Евгений НатесовНиколай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Николай ЗайчиковДебилушка , снова одно и тоже да еще и 4 30 по омскому времени . Ты у меня погань совсем спать перестанешь . жека натесов больной на всю голову идиот , кретин , мразь и мерзавец . продающий Россию ворам и жуликамКомментировать
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