Медвежий угол

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В чем причина всех российских бед (по мнению депутата Бондаренко, дело в построенной системе власти, а не в фамилии президента)

В чем причина всех российских бед (по мнению депутата Бондаренко, дело в построенной системе власти, а не в фамилии президента)

Новость Дня Николай Бондаренко, депутат от КПРФ, убежден: менять нужно систему, но не фамилию президента.

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Сергей Федотов
Где-то вычитал такое мнение: Кем-то на Западе финансируется верхушка нашей власти и лоббируется принятие законов, делающих жизнь большинства населения России невыносимой. И по-моему мысль эта имеет право на существование.
Станислав
Обоснуйте вашу логику.
Сергей Федотов
Где вы увидели логические умозаключения?
Станислав
В том то и дело, что не вижу логики. То, что вы где то там прочитали, просто бред. Никакая там мысль не имеет право на существование.
Алексей Сафронов
Пездня про то, как очередной пустозвон-бондаренко жаждет популярности!
Владимир Eвтушенко
Мнение падали антисоветской интересно только таклой же пиндосской1 падали, как ты.
Владимир Соловьев
В России не президентская власть, в России криминально-олигархическая, в такой системе любой президент будет выполнять волю олигархов и бандитов. Кто этого не понимает, тот глупец. Менять надо полностью всю систему.
Сергей Федотов
Именно так. И те, кто здесь в падучей бьётся "Мы за Путина" не понимают, что если они за Путина, то они же и за Чубайса, Сечина, Роттенберга, Абрамовича, Кудрина и прочих. Если же они против этих милых, охамевших от безнаказанности рож, но всё равно за Путина, то они клинические, инфантильные идиоты.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Имеем что имеем. Да политико чиновничья олигархическая воровская власть. Так не голосуйте за ЕР, КПРФ и т.д. и кандидатов кто по одномандатным пропускам от них... Заставить власть проводить референдумы по всем важным вопросам... По образованию, медицине, пенсиям, в том числе и по зарплатам чиновников и политиков, МРОТ, минимальной пенсии и что бы это было не по регионам а распространялось на все регионы России и льготы не Москвичам, а на всей территории России одинаковые... Заморозить стоимость услуг ЖКХ и естественных монополий... Лишить всех политиков и чиновников всех привилегий и льгот... Либо всем Россиянам либо ни кому... Едина система расчета пенсий для всех которая зависит от стажа и условий работы.... И ни каких льгот с привилегиями...
Борис
И вы можете привести в пример какую-либо страну в мире, где существует и процветает именно такая структура отношений власти и народа? Хотелось бы посмотреть!
виталий ирхин
Швейцария ДЕБИЛЛЛ
Алиса Майская
Ошибаетесь на счет Швейцарии.
Roman Tannenberg
Народ инертен, - вот приедет барин, барин нас рассудит... Так легче и есть конкретный человек, которого можно обвинить, если что -то опять не так, как хотели (а конкретно и сами не знают, чего хотят).
Агрофена Иванова
Народ, с подачи власти, мало-помалу утратил интерес к политике: - наоборот-- все стали великими политикам и-- только вот как изменить систему- НИКТО НЕ ЗНАЕТ.... "ЛЕНИН ПРИДЕ - ПОРЯДОК НАВИДЕ")))))
Ночной кошмар
При любом президенте никто налоги не отменят, и заставят исполнять законы государства. Иначе государство развалится.
Наталья
Ну у нас для олигархата те налоги, которые они платят, можно назвать "отменой налогов" по сравнению с другими странами. И ссылка идет как раз на то, ЧТО НЕ СМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО с них собрать налоги, если введет прогрессивную шкалу. Это с нищего последнюю рубашку легко содрать. Так что Вы скажите насчет "живучести" ТАКОГО государства?
Владимир Eвтушенко
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ночной кошмар
Так и в самом деле, в странах, где введена прогрессивная шкала налогов, бизнес массово уклоняется от налогов. Сотни юридических фирм работают над тем, как уклониться от налогов. И в РФ была прогрессивная шкала одно время. Отменили её именно из-за несобираемости налогов. И это факт. Тем не менее, в России потихоньку поднимают налоги на большие доходы. Что касается живучести, то Россия выживет однозначно. На счёт вас, не уверен...)))
Евгений Натесов
Вспомни времена когда олигархи управляли государством. Сейчас их отодвинули от управления. Не всё сразу.
Наталья
Задавался вопрос не о живучести России , а о живучести ТАКОГО ГОСУДАРСТВА в России. Это далеко не одно и тоже. А уж тем более в сравнении с человеческой жизнью - вообще абсурдное сравнение, умник кошмарящий.
Наталья
Скажите, куда отодвинули? Разве что они взяли в руки ваги и ушли на помост?
Евгений Натесов
Куда не знаю.
Николай Зайчиков
Нашли чего у тупорылого спросить
Ночной кошмар
Ну, если вы разделяете наше государство и нашу Россию, то у вас или шизофрения, или вы просто "блондинка"...)))
Ночной кошмар
Скажу больше - некоторые ушли на погост, как Березовский, а некоторые по заграницам болтаются, предварительно отсидев в тюрьме, как Ходорковский. Или вы не знакомы с такими персонажами?
Наталья
Это малая толика из отодвинутых кланов.
Ночной кошмар
А я и не собирался здесь полный список городить. Места не хватит. Я только наиболее известные примеры привёл.
Дмитрий Зайцев
К какому объединению призывает депутат? Стачкомы, совет рабочих и крестьян, другие формирования? Ему мало, что часть народа объединилась и отдала свои голоса за этого пустозвона, чтобы он отстаивал их интересы.
Евгений Натесов
Владимир Евтушенко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Андрей Валеев
это не депутат а идиот
Александр Свиридов
Если он идиот, то ты ДЭПУТТТАТТТ....
Андрей Валеев
напрасно вы юморите. я такую чушь как он не заявляю.
Николай Зайчиков
Прав Бондаренко система пошла в разнос и ее необходимо менять
Андрей Валеев
не путайте вашу голову с системой
Николай Зайчиков
Тот же совет и вам , проверяйте вашу голову и не путайте ее с системой
Странник
Николай...ну о чем вы говорите, в кпрф до сих пор, критикуя других, главенствует дедушка зю, то о каком обновлении глаголет это особь бондаренко (фактически хайпующий на своих высерах и все...), которую, по природе, поддерживаете вы?
Николай Зайчиков
Я не выгораживаю Зюганова , такой же приспособленец как Миронов и Жирик , однако по сравнению с ЕР коммунисты даже с Зюгановым просто ангелы . Кстати , я не говорю , что вы поддерживаете воров и жуликов из ЕР
Андрей Валеев
обратитесь к психиатру. с теми же советами .вашими. идиот.
Николай Зайчиков
Так вам уже давно к нему обратится , а вы все медлите . Смотрите болезнь запускать нельзя тем более психическую. Кстати , а вы что хам или дурак и почему грубите незнакомым людям
Андрей Валеев
не нужно мне расписывать ваш диагноз.расскажите всё психиатру.
Sergiy Che
Ну вы зануду - кроликова разозлоли - теперь будет бегать за вами, липучий как банный лист до ж... и глупыми бабскими склоками пытаться доставать...)))
Николай Зайчиков
Понятно , вы мало того что хам так еще и придурок полный . Пшел урод на @уй и больше мне не пиши , отвечать уроду не буду .
Ирина
Это смотря какой Президент . Вот врагов коммунистов во власти в захваченных ими республиках СССР ,перебывало больше ,чем было руководителей Российской Империи и СССР вместе взятых . А враги коммунистов ,ставшие Президентами ,оказывались такими же ,как и те ,кто были до них ,и всегда сохранили Систему деградации ,обнищания страны ,обнищания народа ,и обогащения врагов коммунистов за счет своей страны и народа .
Юрий Ded
Тебе дуре не понять что сегодня самые большие и злобные враги коммунистов они сами для себя воспитывающие вот таких как ты с лозунгами в голове но без мозгов .
Ночной кошмар
Самое смешное, что эти враги коммунистов, захватившие власть в союзных республиках, это всё выходцы из КПСС, в основном первые секретари этих республик.
Ирина
Ха ,вот ,злобная и трусливая сущность врагов коммунистов ,когда пишешь о ВАС ,вы , как стая злобных шавок ,бросаетесь бесноваться против коммунистов и их сторонников . И беснуясь против коммунистов ,вы 30 лет навязываете России и российскому народу во власть "прозревших " в Перестройку членов КПСС ,бахвалитесь ,как всем вам при них "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах ".
Андрей Валеев
при чем тут злобность вам объективные вещи пишут.скорее вы каком то каматозе.
Ирина
Не смешите , какая объективность может быть у вашей патологически лживой антисоветской клики ?
Андрей Валеев
вам нужен специалист по психиатрии .вы душевнобольны.
Виктор Прощенко
А где вы видели власть которую уважал весь народ этой страны.?
Алиса Майская
Не "этой", а любой страны.
Андрей Валеев
а где вы видели власть которую весь народ уважает ?в какой стране?и когда?
Pciha Ivanova
Дело исправит только новая Социалистическая революция! Но народ для нее еще не созрел. Да и новый Ленин пока не родился.
Евгений Натесов
Самоубейся...
Андрей Валеев
сделайте революцию у себя дома.и наслаждайтесь потом расскажите как вам живется.
Алла Дубинина
Активное участие власти в пандемической истерии напрягло народ . А когда за отрицание ее масштаба, стали обогощаться через штрафы и другие способы, перестал ждать чего то позитивного. Отношение к тому что, все хорошие планы могут разрушить безнаказанно ставленники финансов тоже не способствует росту доверия.
Андрей Валеев
ну вы то умнее всех конечно.умнее власти.знаете что делать.
Алла Дубинина
Активное участие власти в пандемической истерии напрягло народ . А когда за отрицание ее масштаба, стали обогощаться через штрафы и другие способы, перестал ждать чего то позитивного. Отношение к тому что, все хорошие планы могут разрушить безнаказанно ставленники финансов тоже не способствует росту доверия.
Гензик Колин
Дубина народной войны поднимается... Бойтесь, лбюди!
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Чиновники объединены в партию "Единая Россия", а народ не имеет партии, которая смогла бы объединить большинство. Пока не будет такой партии, институт государства будет гнить изнутри и разрушаться продажными чиновниками, защищенными, так называемыми, правоохранительными органами, которые защищают только право чиновников на совершаемые ими преступления против своего народа. Такие, как Бондаренко, должны создать новую центристскую, действительно народную партию, и повести за собой массы. Удачи им!
Ирина
Да Путин не позволит ,он доказал ,что он боится лидеров как для "левых ", так и для врагов коммунистов . А в любом деле нужны лидеры и организаторы .
Евгений Натесов
Что у коммунистов нет лидеров виноват Путин. Всё как всегда.
Андрей Валеев
чушь какую то городите.вам психиатр нужен
Ирина
Естественно ,Путин ненавидит любую альтернативу себе для народа. Вот ,когда еще перед последними "выборами Путина ", он увидел быстро растущую популярность кандидата от коммунистов Грудинина ,он сразу же натравил не него своих платных холуев на ТВ, в СМИ ,вас ,кремлеботов ,в Сети . И Грудинина путинские холуи с тех пор 3 года травят и грабят .
Евгений Натесов
Так боритесь за своих пиндоскихшлюшек. Что то я тебя не видел на баррикадах.
Гензик Колин
Грудинин - это капиталист и эксплуататор трудового народа на отобранной у них земле! ОН так и заявил в своём предвыборном выступлении: "У нас Павел Первый был, а я буду Павлом Вторым!"
Michael Shap
Бондаренко - в президенты США вместо Байдена.
Vlad Novikov
"людям необходимо объединиться и выдвигать свои реальные и конкретные требования....это всё уже слышали и даже увидели на примерах соседних гос. Этого хочет депутат Бондаренко?
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Ну вот и урод больной на всю голову нарисовался . жека натесов больной на всю голову идиот дегенерат . мразь и мерзавец продавший Россию ворам и жуликам .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец продающий Россию ворам и жуликам .
Юрий Можейко
Станет президентом, тогда и проверим...
Sergiy Che
Всё что нужно знать про буржуина из КПРФ (коммерческая партия РФ)) Бондаренку - https://www.4vsar.ru/articles/skandaly/134100.html
Тамара Фролова
Кто бы говорил, только не Бондаренко в частности и не КПРФ вообще.
Гензик Колин
Бондаренко - это осколок бандеровщины. Большевикам из Думы не надо давать выступать. Они уже всё сказали, развалив Великую некогда Россию. Конституционно мы перешли к рыночной экономике и признанию различных форм собственности. Это экономический базис!!! У нас созданы и функционируют на демократической основе все структуры современной власти. Теперь надо работать только над совершенствованием общественных и рыночных отношений! А Бондаренку вместе с Зюгановым и другими кеперээфниками надо давно гнать из Думы поганой метлой! А за прошлые кровавые грехи перед народом их надо предать осуждению! Так считает наш преподаватель обществоведения!
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
жека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь и мерзавец , торгующий Россией ворам и жуликам .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
было жека натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мерзавец и мразь продающий Россию ворам и жуликам
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Полудурок , отдохни , у тебя урода в Омске уже ночь . А ты мразь и дегенерат все никак не успокоишься .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Андрей Валеев
тут есть реально психопридуропат больной на голову Зайчиков. просто дебил какой то.
Евгений Натесов
У него крыша едет по чёрному. Меня он, к примеру, отслеживает в какое я время пишу комментарии. Шиза Зайчикова накрыла полностью.
Николай Зайчиков
Полудурок натесов , а какого хрена тебя урод отслеживать если рядом с твоей фамилией в комментарии стоит дата и московское время . Плюс 3 часа для Омска . Мало того что ты идиот на всю голову так ты еще дегенерат , мразь и мерзость пустоголовая .
Николай Зайчиков
Кстати , вот и встретились два дебила и дегенерата андрюша валеев и жека натесов . Вы два ублюдка друг друга стоите .
Николай Зайчиков
Ты баба базарная по тебя уже все психушки плачут , а ты тут ошиваешься
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
натесов больной на всю голову идиот , дегенерат , мразь , мерзавец и друг такого же идиота андрюхи валеева . Вот и встретились 2 идиота .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Идиот и мерзавец жека натесов , ты бы хоть новенькое что-нибудь придумал или у тебя дебила ума не хватает .
Андрей Валеев
этот зайчиков кроликов реально какой то.больной на всю чеплашку дебиложопоголовоногий психопридуропат.
Евгений Натесов
Какая-то фобия явно присутствует
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Ну я и говорю , жека натесов дебил дегенерат , мразь и мерзавец . Ни одной своей мысли , переписал на бумажку , чтобы не забыть и строчит одно и тоже . Ты бы дебилужка у куратора другой бы текст попросил бы , а то как попка дурак наладил одно и тоже .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Идиот и дегенерат жека натесов , ты если ума не хватает своего то хотя бы слова за как -нибудь в другом порядке что ли размести . Быдло тупорылое и попка дурак .
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Дебилушка , снова одно и тоже да еще и 4 30 по омскому времени . Ты у меня погань совсем спать перестанешь . жека натесов больной на всю голову идиот , кретин , мразь и мерзавец . продающий Россию ворам и жуликам

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