SCMP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй оценит возможность переговоров РФ и Украины

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время начатой 2 марта серии визитов по Европе хочет оценить возможность переговоров России и Украины, прощупать для них почву и понять, как изменилась позиция европейских стран по поводу конфликта.
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