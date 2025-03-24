Расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Часовом Яре

Также были ликвидированы пункты управления БПЛА Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников ликвидировали скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки украинской армии в многоэтажной застройке Часова Яра, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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