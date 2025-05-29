Келлог назвал обеспокоенность РФ расширением НАТО закономерной

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что считает «закономерной» обеспокоенность Российской Федерации расширением Североатлантического альянса в восточном направлении.
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